Manisa'dan anlamlı uyarı: Engel olma!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Usulsüz parklanmalara karşı denetimde bulunan ekipler, özellikle fiziksel engelli bireylerin hareketini kısıtlayacak şekilde kaldırım işgali yapan araç sahiplerini uyardı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da cadde ve sokaklarda yaya vatandaşların kullanım alanlarında usulsüz parklanma yapan araçlara yönelik yıl boyunca periyodik olarak denetimde bulunan Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde anlamlı çalışma yaptı.

Ulaşım ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipler, özellikle fiziksel engelli bireylerin hareketini kısıtlayacak şekilde kaldırım işgali yapan araç sahiplerini uyardı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Engel olma” sloganıyla yapılan usulsüz parklanmalara bir kez daha uyarıda bulunmak istedik. Lütfen engelli bireylerimizin hareketini kısıtlayacak şekilde araçlarımızı usulsüz bir şekilde park etmeyelim. Hayat birbirimizin haklarına değer verir, saygı gösterirsek daha güzel olur” ifadelerinde bulundu.