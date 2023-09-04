Manisa'dan Ahmetli'deki işçilere hediye

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tarım işçilerine koruyucu ekipman desteği kapsamında Ahmetli ilçesinde üzüm kesimi ve kurutmalık üzüm serimi yapan işçilere hediyeleri takdim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında tarım işçilerinin üretim esnasında ihtiyaç duydukları koruyucu malzemeler, işbaşında tarım işçilerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç ve teknik ekiplerle birlikte, Ahmetli ovasında üzüm hasadı yapan işçilerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını, tarladaki işçilere ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta; içerisinde bez çanta, şapka, bere, yağmurluk, 2 çift eldiven, ilaçlama maskesi ve ilaçlama gözlüğü bulunan koruyucu ekipman çantasının takdimini gerçekleştirdi. Tarladaki işçiler, kendileri için hazırlanan hediyeden mutluluk duyduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e selam ve teşekkürlerini iletti.

Ahmetli’de gerçekleştirdikleri program hakkında bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Ahmetli ilçemizde üzüm hasadında çalışan işçi kardeşlerimizle bir araya geldik, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hazırladığımız koruyucu ekipman çantası ve üzüm sepetini kendilerine takdim ettik. Tarladaki çocuklarımıza Başkanımızın hediyesi olan futbol toplarından verdik. Sofralık ve kurutmalık üzümde söz sahibi olan Manisa’mızda, hafta boyunca işçi kardeşlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.