Manisa'dan afet bölgesine yaklaşık 30 bin litre yakıt desteği

Depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarıyla afet bölgesinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği koordinasyonunun da bölgeye yardım taşıyan tırlara 19 bin 320 litre, afet bölgesindeki araçların kullanımı için de 7 bin litre olmak üzere toplamda 26 bin 320 litre yakıt desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından hızla arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik de çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede her türlü insani yardımı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için iş makinelerine yakıt desteği sağladı.

Bunun yanı sıra Manisa Valiliği koordinasyonunun da bölgeye yardım taşıyan tırların kullanımı için yakıt desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi toplamda 26 bin 320 litre yakıt desteği sağladı.