Manisa'da zincir marketler mercek altında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi ile Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından zincir marketlerde denetimde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından zincir marketlerde denetimde bulunuldu.

Çay, şeker, salça, yağ gibi temel gıda maddelerinin raf fiyatlarını inceleyen ekipler aldıkları ürünleri kasadan geçirerek fiyat farkı olup olmadığını kontrol etti.

Bunun yanı sıra, sebze ve meyve ürünlerinde bulunması gereken kare barkotlu etiket ve ürün künyeleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Öte yandan bu denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bilgisi verildi.