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Manisa'da yeni yılda bin ton gübre desteği

GÜNDEM 20.12.2022, 18:53
Manisa'da yeni yılda bin ton gübre desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, çiftçilere yeni bir müjdeyi de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda verdi. 2023 yılında 13 milyon liralık bütçeyle bu desteğin 1000 ton olacağını ifade etti.MANİSA (İGFA)  - Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinin 2022 yılı boyunca gerçekleştiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 70 milyon TL gibi dev bir bütçeyle çiftçimizin yanında olduk ve olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda yaptıkları 350 bin fidan desteği ardından bu yıl da 150 bin fidanı daha üreticilerl buluşturduklarını söyleyen Başkan Ergün, "Fidan dağıtımına 72 bin 700 adet zeytin fidanıyla başlamıştık. Bunun akabinde 36 bin adet İncir, 25 bin 700 adet Ceviz, 6 bin 800 adet Badem, 4 bin 200 adet Cennet Elması, 800 adet Kestane, 400 adet Ayva ve 300 adet Aronya fidanını Cuma gününe kadar çiftçilerimize dağıtarak bu çalışmamızı da hayırlısıyla tamamlayacağız. Şimdiden çiftçilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum” dedi.

2023’TE 1000 TON GÜBRE DESTEĞİ

Üreticilere yönelik bir de müjde paylaşan Başkan Ergün, “Üreticilerimize bir müjdemizi daha huzurlarınızda paylaşmak istiyorum. Hatırlayacağınız üzere, bu yıl hayata geçirdiğimiz ‘Üreticilere Gübre Desteği’ kapsamında ilimiz genelinde 4 bin 213 üreticimize 291 ton gübre desteği sağlamıştık. 2023 yılında bu desteğimizi bin tona çıkaracağız. Bununla ilgili Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız talepleri toplamaya başladı. Yaklaşık 13 milyon TL bütçe ayırdığımız ve yüzde 50 hibeyle vereceğimiz gübre desteğimizin başvuruları, 6 Ocak Cuma günü mesai saati bitimine kadar alınacak. Şubat ayında da hayırlısıyla üreticilerimize gübrelerini teslim etmeye başlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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