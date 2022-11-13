Manisa'da yağmur suyu ızgaraları temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı merkez mahallelerden Cumhuriyet ve İstasyon Mahallelerinde çöp ve diğer atıklar nedeniyle tıkanarak ani yağışlarda olası su taşkınına ve kötü kokulara sebep olan kanalizasyon hatlarını ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bunulan kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarında biriken hafriyat, çöp ve diğer atıkları temizleyerek Manisalılara sağlıklı bir çevre kazandırıyor.

Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet ve İstasyon mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki tıkalı olan noktalar tespit edilerek yaşanabilecek taşkın sorunu ortadan kaldırıldı.

Ani yağışlarda su birikintileri oluşmaması adına çalışmalara devam eden MASKİ, yağmur suyu ızgaralarının temizliğini de titizlikle yürüttü. Çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik de takip etti. Bölgede ikamet eden vatandaşlar yapılan çalışma nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.