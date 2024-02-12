Manisa'da yağışlara karşı önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısıyla birlikte Kenan Evren Sanayi Sitesi başta olmak üzere birçok caddede yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde oluşturduğu yağmur suyu ızgara temizlik ekibiyle yağışlı havalara karşı teyakkuz halinde çalışıyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yağmur suyu ızgaralarını temizliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısıyla birlikte MASKİ ekipleri, yağışlı havalarda vatandaşları olumsuz etkileyecek bir durum meydana gelmemesi amacıyla Kenan Evren Sanayi Sitesi başta olmak üzere birçok caddede yağmur suyu ızgaralarını temizliyor. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış ızgaralar da yenileri ile değiştiriliyor. Tüm ekipler sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek.