Manisa'da verimli bir sondaja daha kavuşuldu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Karaelmacık mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Karaelmacık mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı ve saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondajdan alınan numune teste gönderildi ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.