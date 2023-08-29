Manisa'da verimli bir sondaj daha

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Yiğitler mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 15 litre verime sahip sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesine bağlı Yiğitler mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

Açılan kuyudan saniyede 15 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondaj, yapılacak analizlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.