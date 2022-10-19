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Manisa'da üzümün tadı farklı olacak

GÜNDEM 19.10.2022, 16:53
Manisa'da üzümün tadı farklı olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kalkınmanın sağlanması amacıyla makine ve ekipman dağıtımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi üzüm sıkma makinelerinin teslimini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek sağlamak ve üreticilerin gelir seviyelerini arttırmak adına projelerine devam ederken, makine ve ekipman desteğini sürdürüyor.

Kırsalda yapılan üzüm sıkma işleminde sürenin kısalması, üreticilerin işlerinin kolaylaşması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından alınan üzüm sıkma makineleri kırsal mahallelerde muhtarlara teslim edilmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar ve Yunusemre ilçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç’in katılımıyla 2 adet üzüm sıkma makinesi Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesi Ortaköy Mahallesi ve Türkmen Mahallesi muhtarlarına teslim edildi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, makinelerin tesliminde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdiklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu üretilen projelerden bir tanesi de sizlerin işlerini kolaylaştıracak ve sürenizi azaltacak olan üzüm sıkma makinelerini sizlere getirdik. Mahalle muhtarlarına makineleri bedelsiz olarak teslim ederek, üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sizlerin geliri artması, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla sizlere imkanlar ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz. Makineleriniz hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar getirmesini diliyorum” dedi. Makinelerin teslimi sonrasında üreticiler üzümlerini sıkmaya başlayarak, makinelerin kullanımını uygulamalı olarak öğrendi

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