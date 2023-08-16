Manisa'da üzüm üreticilerine destek sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 7 bin 500 üzüm üreticisine yüzde 100 hibe ile 7500 top üzüm sergi örtüsü teslimi devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, üreticilerin daha çok üretip daha çok kazanması amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yapılan zeytin kasası, üzüm sepeti gibi desteklerin yanında il genelindeki 7500 üzüm üreticisine yüzde 100 hibe ile 7500 top üzüm sergi örtüsünün dağıtım törenleri de devam ediyor. Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde yapılan törenler ile 1550 üreticiye 1550 top üzüm sergi örtüsü teslim edildi.

Salihli ilçesinde 1000 üreticiye 1000 top, Ahmetli ilçesinde 150 üreticiye 150 top, Turgutlu ilçesindeki 400 üreticiye 400 top olmak üzere 1550 top üzüm sergi örtüsünün teslimi gerçekleştirildi. Turgutlu ilçesinde düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, ilgili daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.