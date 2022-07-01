Manisa'da üzüm sepetleri sonrası zeytin kasaları da dağıtılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisine 24 bin 500 adet üzüm sepeti dağıtım törenine katıldı. Hedefte zeytin kasaları da sezon öncesi dağıtılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin üzüm üreticisine sepet desteği, Sarıgöl ilçesindeki 2450 üzüm üreticisine toplam 24 bin 500 adet sepet dağıtımı ile noktalandı.

Sarıgöl ilçe meydanında düzenlenen törende konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle üreticilere yapılan destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Ortak yürütülen çalışmalar hakkında Sarıgöllüleri bilgilendiren Başkan Selçuk, ilçede hayata geçecek çalışmalar hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Sarıgöl’ün dünyaca ünlü Sultani üzümün başkenti olduğunu belirten Selçuk, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yatırımın öneminin altını çizdi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla üretimin değerini bildiklerini ve bu anlayışla çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, bu kapsamda, tarım ve hayvancılığa sadece bu sene 70 milyon lira gibi rekor bir kaynak ayırdıklarını belirtti.

Yapılacak yeni desteklemeler hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, zeytin üreticilerine dağıtacakları 60 bin adet zeytin kasası için de 7 Temmuz tarihine ihale günü alındığını, hasat sezonu öncesi üreticilerimize zeytin kasalarını teslim edeceklerini söyledi.