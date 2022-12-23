Manisa'da üreticilere Büyükşehir'den meyve fidanı katkısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibe destekli fidan dağıtımları devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında 2022 yılında 70 milyonluk rekor bütçeyi üreticilere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' doğrultusunda fidan desteklerini sürdürüyor.

Proje kapsamında Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl’de ilçelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibe desteğiyle alınan toplamda 28 bin 950 adet ceviz, cennet hurması, incir ve badem fidanları düzenlenen törenlerle üreticilere teslim edildi. Desteklerden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

Salihli’de gerçekleştirilen fidan teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, “Salihli denince akla bitkisel üretimde hep bağcılık gelmekte. Geçtiğimiz haftalarda da Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla zeytin fidanı dağıtmıştık. Zeytin de şu an ikinci ana ürüne döndü. İnşallah bu yeni dağıtılacak meyve fidanlarıyla Salihli’de alternatif ürünlere doğru yönelmeye başladık. Büyükşehir’in bu yöndeki katkıları da gerçekten yadsınamaz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve teknik ekiplerine çok teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2022 yılında 70 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya, tarımın hizmetine ayırdıklarını anımsatarak, "2022’nin son günlerini yaşadığımız bugünlerde bu bütçeyi teker teker, onlarca projeyle kırsala, hayvancılığa ve tarıma aktardığımız için bunun onurunu taşıyoruz. Bir önceki buluşmamızda Zeytin fidanı dağıtımı için bir araya gelmiştik. Bugün de toplam Salihli’de 19 bin 500 adet fidan dağıtımında bir aradayız. Bu yıl toplam 150 bin tane fidan dağıtımının 26 bin adedini Salihli’ye ayırdık. Bu da Salihli tarımının kalkınması için faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

