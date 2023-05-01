Manisa'da üreticilere bal gibi hizmet

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında rekor bir bütçeyi tarım ve hayvancılığıa ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye önemli bir destek sağlayacak olan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni hizmete sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye önemli bir dektek sağlayacak olan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezini hizmete sundu.

Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi’nde konumlanan merkezin açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Milletvekili Adayları Ali Uçak ve Öztürk Demir, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Daire Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Gölmarmara MHP İlçe Başkanı Şakir Can,Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Binici, Başkan Yardımcısı Nuri Açıkgöz ve mahalle muhtarları katıldı.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Merkez önünde çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, açılışa katılanlarla tek tek tokalaştı. Daha sonra ise, Başkan Ergün ve protokol üyelerinin katılımıyla Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından merkezi gezen Başkan Ergün ve protokol üyelerine Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya bilgilendirmede bulundu. Merkezde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2022 yılında yer arayışıyla başlattığımız süreçle Hıroğlu Mahallemizde Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan okul binası belediyemize tahsis edilerek çalışmalara başlandı. Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezimizde uygulamalı temel arıcılık eğitiminin verilmesini yanı sıra uygulamalı ana arı üretimi yapılarak Manisalı arıcılarımıza genç ana arı dağıtılarak kolonilerinin verimini arttırmayı amaçlıyoruz. Merkezimiz, 7’den 70’e herkese açık bir eğitim merkezi olacaktır. 150 çift katlı kovan ve 300 adet ana arı çiftleştirme kovanları ile üretim gerçekleştirilecek olup, bu üretimde 1750 adet ana arı üretimi, 1.500 kg bal, 100 kg polen, 2.5 kg arı sütü, propolis gibi arı ürünleri üretimi yapılacaktır. Tesiste 20 kişilik derslik, bal süzme makinası, bal dinlendirme tankı, 100 kovan arı halihazırda mevcuttur. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Gölmarmara ilçemizde yapmış olduğumuz temel arıcılık eğitimini başarı ile tamamlayan 18 kursiyerimize Arıcı Maskesi, Körük ve el demirinden oluşan temel arıcılık malzemelerini teslim edeceğiz. Kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum” dedi.