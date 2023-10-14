Manisa'da Turgutlu ve Ahmetlili zeytin üreticilerine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde 210, Ahmetli ilçesinde 250 olmak üzere 460 üreticiye toplam bin 840 adet zeytin toplama örtüsü desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üretimin, tarımın ve kırsal kalkınmanın önemini bilerek hareket ettiklerini ve bu anlayışla desteklerin devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen zeytin üreticilerine örtü desteği, Ahmetli ilçesiyle devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli İtfaiye Amirliği önünde düzenlenen zeytin toplama örtüsü dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, İlçe Tarım Müdürü Murat Yasak, şube müdürleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üretimin, tarımın ve kırsal kalkınmanın önemini bilerek hareket ettiklerini ve bu anlayışla desteklerin devam edeceğini söyledi.

Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ve Ahmetli İlçe Tarım Müdürü Murat Yasak da, törende yaptıkları konuşmada, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından ilçedeki 250 üreticiye, toplamda 1000 adet zeytin toplama örtüsünün teslimi gerçekleştirildi.

Ahmetli ilçesindeki törenin ardından Turgutlu’da da, zeytin üreticilerine örtü teslimi gerçekleştirildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ile Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı’nın katıldığı törende, Turgutlulu 210 zeytin üreticisine 840 adet zeytin toplama örtüsünün teslimi yapıldı. Üreticilere ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını dileyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üretimin ve üretenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.