Manisa'da tarla çekirgelerine 'drone'lu mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kırkağaç ilçesinde bitkisel üretimde zararlı olan tarla çekirgelerine karşı drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kırkağaç ilçesi çekirge garsiyat alanlarında bitkisel üretimde zararlı olan tarla çekirgelerine yönelik olarak çiftçilerin mahsullerini korumak amacıyla drone ile ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Gökçukur Mahallesi Davullu Mevkii’nde yapılan çekirge ilaçlaması, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde gerçekleştirildi.

Çekirge mücadele çalışmasını, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli konu sorumlusu teknik personeller ile Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin katıldı.