Manisa'da tarihi çarşı gün yüzüne çıkıyor

Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda yapılan 3. Etap 1. kısım cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, şehzadeler şehri Manisa’nın tarihi dokusunu gelecek kuşaklara taşıyacak önemli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Tarihi çarşıda, Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan sokaklarda cephe sağlıklaştırma uygulaması gerçekleştiriyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, tarihsel dokunun algılanmasını olumsuz etkileyen, dokunun karakterini bozan eklentileri kaldırıp yapıların cephelerin özgün yapısına uygun olarak yenileniyor.

Titizlikle yürütülen bu çalışmaları; MHP İl Başkanı Murat Öner, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Atilla Efendioğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ile birlikte inceledi.

“GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarihi çarşıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını belirterek, “Çok değerli Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Beyle, şehrin merkezinde yürütülen sokak iyileştirmeleri kapsamında yürütülen cephe iyileştirmeleri, çatı yenilemelerini inceleyerek, esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Emeği geçenlerden vesile olanlardan Allah razı olsun. Son olarak 3. etabımız daha var. Bu etabımız bittikten sonra son adada kalan dükkânlarımızın da ihalesini yaparak tamamlamış olacağız. Amacımız, anılarımızın geçtiği, sokakken oynadığımız bu sokakları koruyabilmek, geleceğe taşıyabilmek. Dışarıdan Manisa’ya gelen misafirlerimize bu tarihi sokakların güzelliklerini gösterebilmek. Bütün Manisalı hemşerilerimize, buradaki esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. İşin yarısı tamamlanmış durumda. Tahmin ediyorum kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak” dedi.