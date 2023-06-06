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Manisa'da sürüleri iyileştirecek proje... Koçlar Büyükşehir'den

GÜNDEM 06.06.2023, 12:10
Manisa'da sürüleri iyileştirecek proje... Koçlar Büyükşehir'den

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibedi olarak 500 adet damızlık koçun dağıtımına başlandıMANİSA (İGFA)  - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi İşbirliği Protokolü”ne bağlı olarak il genelinde en az 30 en fazla 150 baş anaç koyunu olan işletmelerin sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanması ve işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlandı

Bu kapsamda 2021 yılında 120 adet ile  başlanan damızlık koç dağıtımları, 2023 yılında 500 adede yükselerek dağıtılmaya başlandı.

Akhisar Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilen ilk dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın, teknik ekipler ve üreticiler katıldı.

Damızlık koç dağıtım töreninde konuşma yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hazırladığımız Damızlık Koç Dağıtım Törenine hoş geldiniz. Küçükbaş hayvancılıkta damızlık ve kan değişimi önemli bir konu. 2021 yılında 120 adet, geçen yıl 200 adet koç dağıtmıştık, bu yıl da 500 adet damızlık koçun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında ilk olarak Akhisar, Kırkağaç, Soma ve Gölmarmaralı hayvan yetiştiricilerine 80 adedi Merinos cinsi, 32 adedi Kıvırcık cinsi olmak üzere toplam 112 adet damızlık koçu yüzde 75 hibeli olarak vereceğiz. Hayvanlarımıza kıymet vereceğinize inanıyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sürülerde verimliliği arttıracak, ırk özelliklerini çok iyi taşıyan koçlar, Büyükşehir Belediyesi ve Müdürlüğümüzün konu uzmanları tarafından Karacabey Tarım İşletmesinden temin edilmiştir. Bu teslimlerimizde üreticilerimize yüzde 75 Büyükşehir Belediyemizin katkısı bulunmakta, yüzde 25’ini ise üreticilerimiz karşılamaktadır. Hayvancılığımıza bu tür projelerle destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Dağıtımı yapılan damızlık koçların tüm yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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