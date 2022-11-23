Manisa'da su israfına yönelik yoğun mesai

Manisa'da doğal kaynakları korunması ve su israfını önlemeye yönelik il genelinde yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü, su kaçak tespit cihazı ile düzenli kontrollerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa merkez ve ilçelerinde su tasarrufunu sağlamak ve israfını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, teknik ekip ve donanımıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor. Yapılan tespitin ardından hızlı bir şekilde onarımı da gerçekleştiriliyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, su kaçak tespit cihazı ile düzenli olarak saha kontrolleri yapılıyor, su kaçakları tespit edildiğini belirterek, bu sayede suyun da israf edilmesinin önüne geçtiklerini söyledi.