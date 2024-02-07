Manisa'da sondaj kuyusuna güneş enerjili çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesinde elektrik hattı bulunmayan sondaj kuyusuna güneş enerji sistemi kurarak sondajı faaliyete geçirdi.MANİSA (İGFA) - İçme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yer altı sularından karşılandığı Manisa’da küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sondaj kuyularındaki su seviyeleri kritik noktalara inmesine rağmen, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alaşehir ilçe merkezine bağlı İsmailbey mahallesine içme suyu temin eden sondaj kuyusuna güneş enerji sistemi kuruldu. Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ise, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları noktasında il genelinde vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Alaşehir ilçemize bağlı İsmailbey mahallemizde elektrik hattı bulunmayan sondaj kuyumuza güneş enerji sistemi kurarak faaliyete geçirdik. Güneş enerji sistemiyle elde edilen elektrik ile ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaparak sondajımızı devreye aldı” dedi.