Manisa'da 'şiddete karşı' mahalle toplantıları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırlanan mahalle toplantıları Tunca Mahallesi ile devam etti.MANİSA (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan mahalle toplantıları devam ediyor.

Bu kapsamda mahalle toplantılarının ikincisi Tunca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İstiklal İlkokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Psikolog Merve Ateş, Avukat Rümeysa Hasboyacı Arslan, Tunca Mahalle Muhtarı Suna Maragoz ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri ile Toplum Destekli Polis ekipleri yer aldı.

Toplantıda Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Psikolog Merve Ateş, kadına yönelik olarak yapılan şiddet hakkında konuşma yaptılar. Avukat Rümeysa Hasboyacı Arslan da kadınlara bilgilendirmelerde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan KADES uygulaması hakkında bilgiler aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mahalle toplantıları 4 Kasım Perşembe günü Soma Yırca Mahallesi ve 25 Kasım Cuma günü Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi’nde devam edecek.