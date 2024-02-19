Manisa'da Şehit Ali Rıza Akbaş Caddesi prestij cadde oluyor

İl genelinde prestij cadde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara’da Atatürk, Uğur Mumcu ve Sabri Bulut Caddelerinin ardından bir caddeye daha prestij kazandırıyor. Şehit Ali Rıza Akbaş Caddesi’nde prestij cadde düzenlemelerine start veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çalışmanın ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara ilçe programında prestij cadde olarak düzenlenecek olan Şehit Ali Rıza Akbaş Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Caddede gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarına start veren Başkan Cegiz Ergün’e Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Yazıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Tekin, KAÇEP Başkanı Zeynep Balkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Yıldırım, Daire Başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti. Çalışma öncesinde eller semaya açılarak dualar edildi, kurban kesildi. İlçenin giriş noktalarından bir tanesi olan caddede ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmursuyu hattı ve ızgara çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından ise prestij cadde düzenlemesine başlandı.

PRESTİJ CADDE ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ Çalışmalar kapsamında Şehit Ali Rıza Akbaş Caddesi’nde sıcak asfalt uygulamasının yanı sıra kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları da gerçekleştirilecek. Caddede incelemeler yapan Başkan Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya’dan bilgiler aldı. Çalışmanın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Cengiz Ergün, çalışmanın kazasız belasız bitirilmesini dileyerek, ilçeye yeni bir prestij cadde daha kazandıracaklarını belirtti.