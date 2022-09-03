Manisa'da Şahyar’a ilçe suyu deposu yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar mahallesinde bulunan içme suyu deposu sağlıklı hale getiriliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu deposu yenileme çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesi Şahyar Mahallesinde hizmet veren içme suyu deposu sağlıklı hale getiriyor.

Çalışmalar kapsamında depo içerisinde bulunan fayanslar yenileriyle değiştiriliyor. Yalıtım sistemi ve manevra odası yenileniyor. Son olarak deponun dış kısmı da yenileniyor. Çalışma tamamlandığında mahalle sakinlerine daha verimli, daha temiz ve kesintisiz su ulaşması sağlanacak.