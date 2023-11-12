Manisa'da sağanak yağış boyunca MASKİ sahadaydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, teyakkuz halindeydi. Gece boyunca il genelinde etkili olan sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, yaptıkları müdahaleler ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.MANİSA (İGFA) - AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri gece boyunca sahadaydı.

İl genelinde yağmur suyu ızgaralarına yağış ile birlikte dolan malzemeler temizlenirken ana kanalizasyon hatları da yapılan müdahaleler ile açıldı. Özellikle en çok yağışı alan Manisa merkez, Turgutlu, Salihli, Soma, Gördes, Akhisar ve Demirci başta olmak üzere 17 ilçede özverili bir şekilde sahada olan MASKİ MAKOM ekipleri günün ilk ışıklarına kadar çalıştı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde yağmur suyu ızgaralarının temizliği için yeni bir ekip kurmuştu. Bu ekipler yaz boyunca il genelinde tüm yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların önemi ise turuncu kodlu yağış esnasında görüldü. Kurulduğu günden bu yana 17 ilçenin neredeyse tamamında yağmur suyu hattı imalatları ve kritik noktalarda dere ıslahları yapıldı.

Yapılan yatırımların sağlıklı bir şekilde işlemesi için yaz boyunca yağmur suyu hatları ve ızgaraları ile dere yataklarında yapılan düzenli temizlik çalışmaları da önemini ortaya koydu.