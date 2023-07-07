Manisa'da pazaryerlerinde sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, pazaryerlerinde tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Yanıltıcı fiyat etiketleriyle vatandaşların maddi açıdan haksızlığa ve mağduriyete uğramaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla pazaryerlerinde denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Denetim Ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Eksik, tutarsız ya da yanlış fiyat bilgilerinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, pazarcı esnafına kurallara uyulması noktasında uyarılarda da bulunuluyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, “2023 yılı Ocak-Haziran ayı döneminde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, 5957 Sayılı Kanun ve Etiket Kanununa muhalefet eden esnaflarımıza 47 adet idari yaptırım tutanağı düzenlenmiştir” dedi.