Manisa'da olası taşkınlara karşı tedbir

MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına önlem almak amacıyla Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesindeki yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey mahallesinde yağmursuyu ızgara temizlik çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek, taşkınlara karşı önlem alınıyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.