Manisa'da müjdeyi Başkan Ergün verdi... Çalışanlara yüzde 117'lik artış yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerde çalışan 4 bin 342 çalışanın yanı sıra kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve memurların yüzünü güldürecek önemli müjdeler verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, binlerce çalışanı ilgilendiren maaşlar ile ilgili müjdeyi verdi.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ergün, yaşanan olumsuzluklara karşı her ülke kendi iç dinamikleri doğrultusunda önlemler aldığını ve almaya devam ettiğini söyledi. Geçen yıl, 30 büyükşehir arasında Büyükşehir Belediyemiz bütçesini en iyi yöneten belediye olduğunu ifade eden Ergün, "Öncelikle bu başarımızdaki değerli katkıları için tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Manisa’mız için gönül bağıyla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Personel ücretlerinde önemli düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Ergün, 4 bin 342’yi bulan şirket çalışanı arkadaşı enflasyona ezdirmemek amacıyla son 6 aylık süreci baz aldığımızda toplamda yüzde 117’yi bulan bir iyileştirme yaptıklarını söyledi. Yapılan zam ile çalışanların en düşük 7 bin 447,55 TL maaş alacağını, diğer çalışanların kadrolarına göre daha yüksek ücretler alacağını belirtti.

KADROLU İŞÇİYE TOPLAMDA YÜZDE 96’LIK ZAM

Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadrolu işçi statüsünde çalışanları da unutmadıklarını dile getiren Başkan Ergün, yine son 6 ay dikkate alındığında toplamda yüzde 96 oranında iyileştirme yaptıklarını müjdeleyerek, "Örnek verecek olursak; en düşük ücret alan çalışanımız 2021 Aralık Maaşı 4.919 TL iken şimdi 9.680 TL’ye yükseltilmiştir” dedi.

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE YÜZDE 124’E KADAR ZAM ARTIŞI

Bünyelerinde çalışan memur ve sözleşmeli personele de müjde veren Başkan Ergün, “Memur ve sözleşmeli olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın Sosyal Denge Tazminatında da önemli güncellemeler yaptık. Devletimizin vermiş olduğu son altı aylık bazda yaklaşık yüzde 73’lük bir zammın üzerine bizlerde sosyal denge ile bu artışı daha da yukarılara çektik. Sosyal dengeye yaptığımız iyileştirmeyle bugün memura ve sözleşmeli personele yüzde 124’e kadar zam artışı sağladık. Yılbaşında meclis kararıyla sözleşmeli personel olan 61 çalışanımız da sosyal denge tazminatı alamamıştı. Bundan sonra sosyal denge almaya başlayacaklar. Bu rakamlar bekar ve çocuksuz kişiler için geçerli. Çocuk sayısına göre bu bedeller eklenecektir” ifadelerini kullandı.