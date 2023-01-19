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Manisa'da Müftülük Sinan Ateş için mevlid okutulmasına izin vermedi!

GÜNDEM 19.01.2023, 15:13
Manisa'da Müftülük Sinan Ateş için mevlid okutulmasına izin vermedi!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için Manisa'nın Turgutlu ilçesinde herhangi bir camide okutulması istenilen Mevlid-i Şerif için Turgutlu İlçe Müftülüğü'nün izin vermemesi iddiası üzerine Zafer Partisi ve Doğru Parti basın açıklaması yaptı. Partililer, mevlid talebine karşılık müftülüğün cevabını kamuoyuyla paylaştılar.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Turgutlu İlçe Müftülüğü önünde yapılan basın açıklamasına Zafer Partisi Manisa  İl Başkanı Mevlüt Özer, Doğru Parti Manisa İl Başkanı Özgür Erol, Zafer Partisi İl sekreteri Bahtiyar Alkan, Zafer Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Ersin Ağmil, Zafer Partisi Turgutlu İlçe Başkan yardımcısı  Ali Erdugan,   Doğru Parti Ahmetli İlçe Başkanı Ayhan Yanık, Doğru Parti Turgutlu İlçe Başkanı Menderes Teymur ve vatandaşlar katıldı.

Zafer Partisi Turgutlu  İlçe Başkan Yardımcısı Ali Erdugan'ın yaptığı açıklamada,  müftülüğün vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu, Müftünün Türk kamuoyundan özür dileyerek  kararı düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Erdugan, 30 Aralık 2022 tarihinde haince  bir saldırı sonucu suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i rahmetle andıklarını belirterek, faillerin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi istediklerini söyledi.

5 Ocak 2023 tarihinde rahmetli Sinan Ateş için Turgutlu'da bir vatandaşın yatsı namazına müteakiben camide Mevlid-i Şerif okutulması için yazılan dilekçeye Müftülüğün vermiş olduğu cevabı kamuoyuyla paylaşan Erdugan, "Merhumun ilçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması  dolayısıyla halihazır süreçte ilçemizde müftülüğümüz bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır' denileren İlçe Müftüsü tarafından verilen yanıtın kendilerini üzüntülerini kat be kat arttırdığını söyledi.

"Rahmetli Sinan Ateş ile kan bağımız olmasa da can bağımız vardır" diyen Erdugan, "Aziz Türk Milletinin asil bir evladıdır. Müftü Bey neyin kan bağından bahsediyorsunuz. Türk ve İslan ülküsüne kendisini adamış şehit başkanımızın,  yüzüne camileri kapatmak ne demektir. Allah'ın evi dediğimiz camilerimizi Allah'ın kullarına kapatamazsınız. Bu sizin yetkiniz de  değil. Vermiş olduğunuz bu yanlış karardan dolayı Türk Kamuoyundan özür dileyerek kararınızı düzeltmenizi bekliyoruz" diye konuştu.

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