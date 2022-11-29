Manisa'da MHP'li Murat Öner için pilav hayrı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından pilav hayrı yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, merhum MHP İl Başkanı Murat Öner için pilav hayrı yapıldı.

Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi Kültür Merkezi önünde yapılan pilav hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Yönetimi, MHP İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Merhum Öner'in ruhuna ithafen okunan duaların ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün acısını paylaştı.

Daha sonra Başkan Ergün, merhum Öner'in adına yapılan pilav hayrından vatandaşlara ikram etti.