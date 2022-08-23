Manisa'da MASKİ personeline 'yüksekte çalışma' eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarının sahada karşılaşabilecekleri olumsuzlukları önlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yüksekte çalışma eğitimlerine başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarının kişisel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimleri sürdürüyor.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin organize ettiği eğitimlerle kurum çalışanları, bir yandan güncel bilgilerle kendilerini geliştiriyor, diğer yandan da çalıştıkları alanlarda karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçme noktasında bilinçleniyor. Bu kapsamda, gerçekleşen eğitimlerden biri de yüksekte çalışma eğitimi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin deneyimli eğitmenleri tarafından verilen eğitimde ilk olarak Manisa merkezde görev yapan personel eğitim aldı. Eğitimlerin, ilçelerde görev yapan personele de verileceği belirtildi.