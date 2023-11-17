Manisa'da MASKİ'nin 1,5 milyar liralık altyapı yatırımı halka anlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğünün Muradiye ve Gördes ile birlikte Kırkağaç Gelenbe’de yapacağı ve toplamda 1 Milyar 420 Milyon lira yatırım bedeline sahip olacak olan altyapı projesinin Gelenbe ayağı için halka tanıtım toplantısı düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ve 1 Milyar 420 Milyon liralık yatırım bedeline sahip olacak olan, Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ-Akgedik mevkiini kapsayan, 224 kilometrelik altyapı ve yeni atıksu arıtma tesisi projesi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı ve Kırkağaç Gelenbe Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi İnşaat projesi için Dünya Bankası’ndan kredi temin edildi.

Fizibilite ihalelerinin ardından saha çalışmalarına başlanan dev projenin Gelenbe ayağı için halka tanıtım toplantısı düzenlendi. Gelenbe Düğün Salonu’nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantıda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Projeler Dairesi Başkanlığından şube müdürleri Taner İçöz, Hami Berk Yakıcı, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Ali Doğan ve mahalle muhtarı Mustafa Uyar da yer aldı.

Fizibilite ihalelerinin ardından saha çalışmalarına başlanan proje ile ilgili bilgilendirme sunumunun ardından detaylı bilgiler toplantıya katılım sağlayan vatandaşlar ile paylaşıldı. Merak edilen sorular cevaplandırıldı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri konuya ilişkin vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi.