Manisa'da MASKİ'den yağış mesaisine devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilimizde etkili olan sağanak yağış ile birlikte il ve ilçelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı müdahalelerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Özellikle yağmursuyu ızgaralarının temizliklerine özen gösteren ekipler, dökülen yapraklar dolayısıyla meydana gelen su birikintilerini gidermek amacıyla yağmursuyu ızgara temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına yoğun mesai harcıyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ilçeler başta olmak üzere il genelinde yağmur suyu ızgaraları ve bölgesel su birikintilerine anında müdahale ediyor. Çalışma kapsamında ızgaralar içerisinde birikme olmaması amacıyla kontrol ve temizlikleri yapıldı. Bölgesel su birikintileri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına hızlı bir şekilde tahliye ediliyor. MAKOM ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler yağış boyunca 24 saat teyakkuzda olacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları yağmursuyu ızgaralarına çöp atılmaması konusunda da uyardı.