Manisa'da Malta Parkı Katlı Otoparkı’na temel

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği Malta Katlı Otopark Projesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki protokol üyelerinin kazasız belasız tamamlanması dilekleriyle temele nazar boncuğu atmasının ardından otoparkın yapımı için düğmeye basıldı.

Törende konuşan MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yıllardır devam eden yatırımların devamındaki bir etabını daha birlikte gerçekleştirmekten mutlu olduğunu ifade etti. Akçay, “Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir hizmet başlamışsa mutlaka sonuca ulaşılmıştır. Taahhüt edilip de temeli atılan ya da başlayan bir projenin tamamlanmayanı yok diye biliyorum. Manisa Büyükşehir Belediyemiz Cengiz Ergün’ün liderliğinde mali yapısını, bütçesini en iyi şekilde değerlendirerek kıt kaynaklarla çok hizmet ve yatırımı başarıyla yürütmeye devam edeceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle Malta Katlı Otoparkı Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yerel seçimlerin geldiğini hatırlatan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, güç birliği yaparak, yapılacak olan tüm yatırımlarda Başkan Ergün’ün projelerine destek vererek, sahip çıkarak projelerin gerçekleştirilmesine vesile olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak olan Malta Parkı Katlı Otoparkı, 356 araç ve 39 motosiklet kapasitesi, zemin kat artı 4 kat ve çatı katı ile birlikte 10 bin 168 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek.