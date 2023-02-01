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Manisa'da 'Kurtuluş Müzesi'nde hummalı çalışma

GÜNDEM 01.02.2023, 17:37
Manisa'da 'Kurtuluş Müzesi'nde hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in 100. yılında Manisa’ya kazandırılması hedeflenen ve çalışmaları başlayan Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.  MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihe Saygı projeleri kapsamında hazırlanan Manisa Kurtuluş Müzesi’nin yapım çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında yapımına başlanan projenin ilk adımlarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında Başkan Cengiz Ergün’e MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Manisa Kurtuluş Müzesi Mimarı Ömer Selçuk Baz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, yüklenici firma yetkilileri ve teknik personeller eşlik etti.

MANİSA KURTULUŞ MÜZESİ, TARİHİ HAFIZA MEKANIDIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı ile özdeşleşen projenin Manisa’dan tüm Türkiye’ye mal olacağını belirterek, Kurtuluş Mücadelesinin isimsiz kahramanlarını geleceğe aktaracaklarını söyledi.

Başkan Ergün, Kurtuluş Müzesi ile ilgili şunları kaydetti:

“Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairemizin ihalesini yapmış olduğu yeni bir projemize start vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını ve verdiği kurtuluş mücadelesini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla ilgili sözleşme tarihi 31.01.2023, yani bir gün önce gerçekleşti. İnşaatın bitimini hedeflediğimiz süre ihalede 400 gün. Yani 14 aylık bir sürece tekabül ediyor. Müze 1918 ile 1923 yılları arasında Manisa topraklarında merkezi otoriteden bağımsız büyüyen sivil halk hareketini anlatan bir hafıza mekanıdır. 1. Dünya Savaşı sonrası işgale adım adım yaklaşan Manisa’nın bu süreçte yaşadıklarına, Kurtuluş Mücadelesini kazanma arifesinde işgal kuvvetlerinin çekilirken şehri yakıp yıkmalarını, kurtuluş mücadelesine ve şehrin yeniden yapılanmasına tanıklık etmektedir. Burası büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği şanlı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla özdeşleşen bir proje. Felaket günlerinin isimsiz kahramanlarını, ailelerini ve çocuklarını bağımsızlık ülküsü için tehlikeye atan kimsesiz, desteksiz kahramanların anılarını yaşatmak, gelecek nesillere, çocuklara, evlatlarımıza o günlerin unutulmaması adına aktarma düşüncesiyle bu projeyi hazırlamış bulunuyoruz. Sergi anlatısında halkın tanıklık ettiği tüm sıkıntı ve imkansızlıklara hüzün ile birlikte umudun hiç yitirilmediği bir ruh halinin mekana tezahür etmesi düşüncesi ile ele alınmıştır.”

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA YAKIŞACAK

Projenin teknik detayları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, mevcut alanımız 3 bin 808 metrelik bir alanı kapsadığını, mevcut binanın yerleşim alanı 3 bin 54 metrekareye tekabül ettiğini ve kapalı alanın da 2 bin 519 metre olarak planlandığını kaydetti.

ATATÜRK ANITI ÖZENLE TAŞINACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, açıklamaların devamında mevcut alanda bulunan Atatürk Anıtı’nın yerinin taşınacağını da açıkladı.

Başkan Ergün, “Biliyorsunuz Manisa’nın bir simgesi, Atatürk Anıtımız var. Bunu daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı’ndan buraya taşımıştık. Mevcut alanda bu projeyi hayata geçireceğimiz için ilgili firmamız çok ince, hassas bir şekilde çalışarak, bu mevcut yapısını korumak suretiyle Çanakkale Şehitlik Anıtımızın önünde bulunan büyük bir alana onun intikalini yapacağız. Bunu da ilgili müteahhit firmamız en kısa süre içerisinde yerine getirmiş olacak. Yani yaklaşık 30-40 metre taşımış olacağız. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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