Manisa'da 'kuraklık' tedirginliği... 8 yılda 200 sondaj kurudu!

MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - İklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Manisa’da da ciddi oranda hissedilen kuraklık tehlikesi ile ilgili MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, önemli açıklamalarda bulundu.

Manisa’da hem yüzeysel hem de yer altı sularının hızla tükendiğine dikkat çeken Aslay, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada ve ülkemizde küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşadığımız iklim değişikliği yer altı ve yer üstü su rezervlerimizi olumsuz yönde etkiledi. İçinde bulunduğumuz Ocak ayı yaz mevsimini aratmadı. Her yıl kar tatiline gelinen Spil’de kardan eser yok. Su kaynaklarının beslenmesi için kar ve yağmur en önemli unsur. Kuraklığı en çarpıcı örneklerle idare olarak biz yaşıyoruz. Manisa ilimizde içme suyunun neredeyse tamamını 1500’ün üzerinde sondajımız ile karşılıyoruz. Önceden 80-90 metrelerde ulaştığımız sulara artık 300-400 metrelerde ulaşıyoruz, hatta bazı bölgelerde 500 metreye indiğimiz sondajlarımız bile var. Sadece ılıcada değil Akpınar, gürle gibi bölgelerimizde de yeni sondajlar açmak durumunda kalıyoruz” dedi.

“8 YILDA 200 ADET SONDAJIMIZ KURUDU”

İçme suyu konusunda tehlike çanlarının çaldığını ifade eden Genel Müdür Aslay, “Kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 8 yılda 200 sondajımız kurudu. 600’e yakın yeni sondaj açtık. Mevcut sondajlarımıza 12 bin metre kolon borusu ekledik. Sularımız her geçen gün daha da derine iniyor. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Biz idare olarak yeni su kaynakları buluyor, sularımızın kirlenmemesi için arıtma tesisleri yapıyor ve işletiyoruz. Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Ancak su kullanıcısı olarak hepimizin üzerine düşen görevler var. Tarımda vahşi sulamayı sonlandırmalı, içme suyu ile tarımsal sulama yapmamalıyız. Su kaynaklarını kirletmemeliyiz. Evimizde, iş yerlerinde suyu israf etmemeliyiz. Suyumuza sahip çıkalım su hayattır” diye konuştu.