Manisa'da korsan taşımacılığa yakın takip!
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri Salihli ilçesinde, trafikte belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek için denetimde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ilimizde korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında sıkı önlemler alınıyor.
Bu kapsamda Salihli ilçesinde, belgesiz bir şekilde servis taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yol kontrol noktalarında denetim amacıyla durdurulan servis araçlarının gerekli evrak kontrolleri yapıldı.
Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün,” Haksız kazancın önüne geçmek, yetki belgeli araç sahiplerinin haklarını korumak, aynı zamanda güvenli bir ulaşım için sık sık sık servis araçlarına yönelik denetimde bulunuyoruz. Bu anlamda Salihli ilçesinde de, yetki belgesi kontrolünde bulunduk,” dedi.
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