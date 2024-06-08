Manisa'da kısırlaştırılan kedi sayısı 2 bine ulaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle sokak kedilerinin kısırlaştırılması, tedavi hizmetlerinin sağlanması amacıyla 3 Ağustos 2022 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Minik Patiler Kliniği, 7 Haziran 2024 itibari ile 2 bin kedinin kısırlaştırılması işlemini tamamladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı ile de faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşların sokakta beslediği kediler için kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü Minik Patiler Kliniği’nde, hayvan sağlığı ön planda olmak üzere yapılan kısırlaştırma işlemi ile de popülasyonun kontrol altına alınmasına katkı veriliyor. 3 Ağustos 2022 yılından bu yana hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi minik patiler kliniğinde 7 Haziran 2024 tarihi itibariyle 2 bin sokak kedisinin kısırlaştırma işlemi tamamlandı. Yapılan kısırlaştırma işlemi ile sokak kedisi popülasyonunun da kontrol altına alınmasına da katkı sağlanıyor.

Büyükşehir hizmetinden memnun olduğunu ifade etti

Minik patiler kliniğine gelerek sokakta beslediği kedisinin kısırlaştırma işlemini gerçekleştiren Hakan Fidan, verilen hizmetten memnuniyetini belirtirken, “Hizmetin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Buraya benim 3’üncü kedi getirişim. Bir ay önce ilk getirdiğimde kedinin dikiş izini göremedim. Çok güzel bir iş çıkartılmış. Bu büyük kliniklerde görülmeyecek kadar iyi bir hizmet. Benim geldiğimde 2 bininci kedinin kısırlaştırılması yapılmış. Her kedi yılda 10 yavru doğursa, 2 yılda 20 bin kedi doğmamış oldu. Sokak hayvanları sorunu bu şekilde çözülmüş olacak. Hem de en ucuz çözüm yöntemi. Burada önemli olan nokta işini özveriyle yapabilen personelimiz ve yetenekli veteriner hekimimiz” dedi. Kedisinin kısırlaştırma işlemini gerçekleştiren Hakan Fidan, hizmetin çok güzel olduğunun altını çizerek, kliniğin sayısının artmasının fayda sağlayacağını söyledi.