Manisa'da kesintisiz içme suyu için çalışmalar sürüyor
MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan mahallesinde bulunan içme suyu deposunda temizlik çalışması yaptı. Daha hijyenik hale getirilen depoda yapılan çalışma ile bölgeye daha sağlıklı, daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede içme suyu depolarının sağlıklı, temiz ve kesintisiz hizmet verebilmesi için yapıların içten ve dıştan standartlara uygun şekilde bakım ve onarımlarını sürdürürken, rutin bir şekilde temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Depo temizlik birimi, Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesinde bulunan içme suyu deposunda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı İmran Güneş çalışma için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.
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