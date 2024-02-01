Manisa'da kesintisiz içme suyu için çalışmalar devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Horzumsazdere Mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için sondaj çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına rağmen il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Horzumsazdere Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak ve daha verimli su temin etmek için sondaj çalışmalarına başladı. Sondaj çalışmaları tamamlandığında ve yeterli suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.