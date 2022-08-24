Manisa'da Kavaklıdere AAT 'Sıfır Atık'ı kazandı

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğünün 4 milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesine kazandırdığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (AAT), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Çevre kirliğinin önüne geçmek ve Manisa’nın doğasını korumak adına tüm hızılya çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, 4 Milyon 100 bin TL yatırım bedeli ile Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesine bir ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kazandırdı.

İdarenin başarıyla işlettiği tesis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde, yaptığı çalışmalarla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Bu çerçevede tesis içerisinde oluşan geri dönüşümü mümkün olan kağıt-karton, plastik, metal ve cam atıklar; diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, kurumun her alanda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sıfır atık yönetim felsefesini benimsediğinin altını çizdi. İdare olarak önceliklerinin atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca yürürlüğe giren sıfır atık mevzuatına uygun olarak geri dönüşüm, geri kazanımın sağlanması olduğunu belirterek, "İlgili yönetmelik kapsamında çalışanlarımıza atıkların azaltılması ve sınıflandırılması hakkında eğitimler verilmektedir. Her aşamada çevreye duyarlılık bilinciyle hareket eden ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlüğümüz bu vesile ile bir başarıya daha imza atmıştır. Bu doğrultuda Gelecek nesiller için daha iyi bir şehir bırakmak tek hedefimiz” diye konuştu.