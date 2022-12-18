Manisa'da Karakurt AAT'ye 'sıfır atık' belgesi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen KarakurtAtıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması ve atık oluşumunun azaltılması noktasındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarıyla işletilen KarakurtAtıksu Arıtma Tesisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün daha temiz ve yaşanılabilir Manisa hedefi doğrultusunda atık yönetimi faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürmeye devam edecek. İsrafın her alanda önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların kaynağında özelliklere göre ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini, geri kazanımını ve bertaraf edilmesini kapsayan sıfır atık yönetim sistemini benimseyen çalışmalar hız kesmeden sürecek.