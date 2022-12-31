Manisa'da kamu malına zarar verdiler

Manisa Su ve Kanalizasyon İşletmesi'ne ait cihaz yapılan saldırı sonucu paramparça oldu.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Yunusemre ilçesi Şoförler cemiyeti otobüs durağında yer alan “MASKİ Pratik” cihazı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilerek kamu malı zarara uğratıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Yunusemre ilçesi Şoförler cemiyeti otobüs durağında yer alan “MASKİ Pratik” cihazının ekranı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Cihaza yapılan çirkin saldırı sonrasında kamu malı da zarara uğratıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, il genelinde en çok işlem yapılan MASKİ Pratik cihazlarından biri olan ödeme noktası vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına cihaz yetkililer tarafından sökülerek en kısa süre içerisinde çalışır hale getirilerek yerine monte edilecek. Yetkililer olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunarak adalete teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığının altını çizdiler.