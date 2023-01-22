Manisa'da kaçak hafriyata karşı anında müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi’nde, İzmir Kemalpaşa Sanayi Bölgesi’nden gelen araçların kaçak hafriyat dökümü yaptığı ve plastik atıklarını bıraktığı alanı ivedilikle temizledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü karşısında sergilediği kararlı tutumu sürdürüyor.

Bu kapsamda Turgutlu ilçesi Çepnidere Mahallesi’nde; İzmir Kemalpaşa bölgesinden gelen araçların kaçak döküm yaptığı ve plastik atıklarını bıraktığı alanlar hızlıca temizlendi. Temizlik ve bertaraf çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, “Turgutlu ilçemiz sınırları içerisinde kalan Çepnidere Mahallesinde daha önceden de arkadaşlarımızın işlem yapmış olduğu kaçak döküm alanındayız. Kemalpaşa ve Turgutlu ilçelerimizin tam sınırındayız. Kemalpaşa Organize Sanayi’nden gelen kaçak birkaç kamyonun dökmüş olduğu bu atıkları, bugün itibariyle temizliyoruz. Cengiz Başkanımızın bu konulardaki hassasiyeti ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevremize verdiğimiz ehemmiyetten dolayı bu kirliliğe gönlümüz razı olmazdı. Bugün itibariyle bunları temizliyoruz ve bertarafını sağlayacağız. Vatandaşlarımızdan bir ricamız olacak. Bundan sonra bu tür kamyonları veya kaçak döküm yapmak isteyen şahısları gördüklerinde duyarlı davranırlarsa, bizi de memnun edecekler. Birlikte çevremizi korumak için çalışmak zorundayız. Doğa hepimizin. Hepimiz bu topraklar üzerinde yaşıyoruz” diye konuştu.

Çepnidere Mahalle Muhtarı İnan Girgin, koruma işini de hep birlikte yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Çünkü buraya dökülen her alana bir bekçi görevlendirme imkanımız yok. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel bir Turgutlu ve Manisa için el ele mücadele edeceğiz” dedi.