Manisa'da İtfaiye ve Jandarma'dan yangın tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gelen talep üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığında yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal birlikte takip etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum ve kuruluşlardan gelen talep üzerine yangın eğitimlerine devam ediyor.

Verilen eğitimlerin yanında yangın tatbikatlarını da kurum personelleriyle birlikte yaparak bilgilendirmelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen talep üzerine, askeri personellerle birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği idari binada çıkan yangın sonrasında bina tahliye edildi.

Bir yaralı sedye yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. İdari binada oluşan yoğun dumandan dolayı binada mahsur kalan personeller ise itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak personellerin güvenliği sağlandı.

Gerçekleştirilen tatbikat sonrasında, askeri personellere itfaiye eğitmenleri tarafından temel yangın eğitimi verildi. Olası yangın öncesi, yangın anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği bilgisinin itfaiye eğitmenleri tarafından aktarılmasının ardından askeri personeller uygulamalı olarak yangın söndürmeyi öğrendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine yangın eğitimlerine ve tatbikatlarına devam ettiklerini belirterek, bu tür eğitimlerin ve tatbikatların devam edeceğini söyledi.