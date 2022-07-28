Manisa'da işçilerden ek zam teşekkürü... Başkan'la karşılıklı göbek attılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile iştirak şirketlerinde çalışan binlerce personeli ilgilendiren maaş zammı, ek protokolle resmiyete kavuştu. İşçiler Başkan Ergün’ü davul-zurna eşliğinde ve sloganlarla karşılayarak teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve iştirak şirketlerinde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ek protokol töreni, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Şantiyesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, şube müdürleri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Cem Özleyen, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Gökay Sezgin ve çok sayıda çalışan katıldı.

Tören alanına çalışanların alkışları ve davul-zurna eşliğinde gelen Başkan Ergün, işçilerle tek tek selamlaştı. Ardından kurban kesimi gerçekleştirildi.

Çalışanların sosyal ve özlük hakları konusunda her zaman hakkaniyetli olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, protokol imzalamasının ardından işçilerle birlikte karşılıklı oynadı.

“HAKKINIZDIR, HELALİ HOŞ OLSUN”

Sendika ile yapılan ek protokolle 4 bin 342’yi bulan şirket çalışanı arkadaşımızı enflasyona ezdirmemek amacıyla son 6 aylık süreci baz aldığımızda toplamda yüzde 117’yi bulan bir iyileştirme yapıldığını belirten Başkan Ergün, yapılan zam ile çalışanlarımız en düşük 7 bin 447,55 TL maaş alacağını belirterek, "Hakkınızdır, helali hoş olsun” dedi.

Maaş güncellemelerinin bununla bitmediğini belirten ve kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personele hitap eden Başkan Ergün, “Kadrolu işçi olarak çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde de yine son altı ay dikkate alındığında toplamda yüzde 96 oranında bir iyileştirme yaptık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Sendika başkanları, Başkan Ergün’e teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

İmzaların atılmasıyla birlikte davul zurna eşliğinde işçiler, Başkan Ergün ile karşılıklı oynadı. Tören, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.