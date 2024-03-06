Manisa'da imara yeni açılan bölgede altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 263 sokaktaki yeni yerleşim bölgesinde ek kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma tamamlandığında hanelere sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalılara ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini en etkili şekilde ulaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 263 sokaktaki yeni yerleşim bölgesinde ek kanalizasyon hattı çalışması yapıyor. Çalışma tamamlandığında bölgedeki vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edilecek.

İHTİYAÇ OLUNAN NOKTADA GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Mahalle muhtarı Kadir Zengil, “Gün geçtikçe mahallemiz nüfusu artıyor. Buna bağlı olarak yeni yerleşim bölgeleri oluşuyor. MASKİ Genel Müdürlüğü de bu bölgenin sağlıklı bir altyapıya sahip olması için gerekli çalışmaları yapıyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.