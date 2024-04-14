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Manisa'da ilk 2 ton su 1 TL olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçim taahhüdü olan ilk 2 ton su 1 TL ve kartlı sayaç düzenlemesi için MASKİ Genel Kurulu'nun 18 Nisan'da olağanüstü toplantıda görüşüleceğini duyurdu

GÜNDEM 14.04.2024, 09:18
Manisa'da ilk 2 ton su 1 TL olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçim taahhüdü olan ilk 2 ton su 1 TL ve kartlı sayaç düzenlemesi için MASKİ Genel Kurulu'nun 18 Nisan'da olağanüstü toplantıda görüşüleceğini duyurdu.MANİSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 hizmet döneminin ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan mecliste, açıklamalarda bulunan Başkan Zeyrek, meclis üyelerinin ve Manisalıların Ramazan Bayramını tebrik etti.

74 yıl sonra tarih yazmamıza vesile olan tüm Manisalılara teşekkür ederek, seçilen Belediye Başkanları ve meclis üyesi arkadaşlarını tebrik eden Başkan Zeyrek, "Her zaman vurguladığım gibi, bu seçimin kaybedeni yoktur; bu seçimin kazananı 1,5 milyon Manisalıdır. Tarihiyle kültürüyle ve bulunduğu konumuyla ülkemizin göz bebeği olan Manisa’mız için çalışacağız” dedi.

Bu yıl 23-28 Nisan haftasında da, ülkemizin köklü festivalleri arasında yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalini kutlayacaklarını anımsatan Başkan Zeyrek, "28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan saçım törenimize Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de teşrif edecek. Karnaval havasında kutlayacağımız festivalimize hem sizleri hem de tüm Manisalıları şimdiden davet ediyorum” dedi.

“SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Öte yandan konuşmasının son bölümünde Manisalıların merakla beklediği bir konuya da değinen Başkan Zeyrek, “Sözlerimin son bölümünde Manisa halkımızın merakla beklediği ve seçim sözümüz olan ilk 2 ton su 1 TL ve kartlı sayaç düzenlemesi için MASKİ Genel Kurulunu 18 Nisan Perşembe günü, saat 18.00’de Olağanüstü Toplantıya çağıracağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Sözümüzün arkasındayız ve hemşerilerimizin beklentilerine gerekli karşılığı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. Manisalıların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi için projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. 5 yıllık hizmet dönemimiz boyunca hayata geçireceğimiz projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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