Manisa'da içme suyuna yer altı katkısı

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Saruhanlı ilçesinde görev yapan personele bir sunum yaptı. Akbaş sunumda, Akbaş sunumda, Manisa’da diğer Büyükşehir’lerde olduğu gibi içme suyu barajı olmadığını ifade ederek, ilin içme suyu ihtiyacının yeraltı su kaynaklarıyla karşılandığının altını çizdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Saruhanlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Akbaş, ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve personele yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Akbaş, Manisa’da içme suyunun yüzde 98’inin yeraltı sularından karşılandığını ve bu nedenle İdarenin elektrik giderlerinin çok fazla olduğunu söyledi. Manisa’da içme suyu barajı olmadığını ifade eden Akbaş, il genelinde yeraltı su kaynaklarıyla içme suyu ihtiyacının karşılandığını anlattı.

Manisa’da içme suyu barajı olmadığını anlatan Akbaş, “İçme suyu ihtiyacımızın yüzde 98’ini yeraltı suları ile karşılıyoruz. Yüzey suları da ilimizde yok denecek kadar az. Personelimize de bu noktadan hareketle bilgilendirmede bulunmak istedik. Vatandaş ile sürekli diyalog halinde olan çalışanlarımız da bu sayede abonelerimizi doğru bir şekilde bilgilendirecek” dedi.