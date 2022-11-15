Manisa'da içme suyu kalitesi 7/24 takipte

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesindeki içme suyu depolarının bakım onarımlarını sürdürürken, aynı zamanda depolarda klorlama ve dezenfeksiyon çalışması yaparak içme suyunun kalitesini de sürekli denetliyor.MANİSA (İGFA) - Su kaynaklarının korunması ve Manisa’ya kesintisiz, sağlıklı ve temiz içme suyu verilmesi için önemli yatırımlara imza atan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına devam ederken, içme suyunun kalitesini de klorlama ve dezenfeksiyon çalışmaları ile gece gündüz demeden takip ediyor.

17 ilçe için mobilize klor dezenfeksiyon filosu kuran, içme suyu depolarına son sistem otomatik klorlama cihazları yerleştiren İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, düzenli olarak şebekelerden ölçüm yapıyor, klorun eksik görüldüğü durumlar ile karşılaşılması halinde içme suyu tesislerine klor takviyesinde bulunuyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak il genelinde içme suyu depoları ve tesislerinde klor dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için tüm ekiplerimiz ile sahadayız. İçme suyu sürekli kontrolümüz altında. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.