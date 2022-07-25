Manisa'da hayvancılık sektöründe sorunlar çığ gibi

Manisa Salihli, Kula ve Selendi’deki kümes, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan işletmeler girdi maliyetlerinin her gün katlanarak artışı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin yetkilileri Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda makro boyuttaki sorunların çözümü konusunda acil çözüm beklediklerini ifade etti.MANİSA (İGFA) -Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), periyodik olarak yapmayı bir gelenek haline getirdiği analizlerine hayvancılık sektörü ile devam etti.

Bu sektörde faaliyet gösteren büyükbaş, küçükbaş, etlik tavuk, yumurta, arıcılık gibi faaliyet kollarında üretim yapan işletmelerin yetkilileriyle gerçekleştirilen anketler, rapor haline getirilerek Oda’da ilgili sektör üyeleri ve paydaş kurumların yetkililerinin katılımıyla değerlendirildi.

Toplantıya Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri Fevzi Çakmak, Taner Karakök, Mehmet Kısaca, Ziraat Bankası Salihli Şubesi Müdürü Umut Çağlayan, Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır ve hayvancılık meslek grubu üyeleri katıldı.

Üyelerle yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçların okunarak değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda, meslek temsilcileri birer birer söz alarak sorunlarını dile getirdi. Büyük firmalara fason olarak hindi ve tavuk üretimi yapan kanatlı sektörü temsilcisi Salihli TSO Meclis Üyesi Mehmet Yavaş, artan girdi maliyetleri karşısında zor durumda kaldıklarını, özellikle elektrik, kömür ve talaştaki fiyat artışlarının katlanılmaz boyutlara ulaştığını kaydetti.

Kanatlı sektörü olarak taleplerini entegre tesislere iletmek üzere bir birliktelik oluşturduklarını ve ortak hareket ederek sonuç aldıklarını belirten Yavaş, bütün kanatlı sektör fason üreticileri olarak birleşerek dernek çatısı altında bir araya gelmenin daha yararlı olacağını kaydetti. Yavaş, Türkiye genelinde 40 bin etlik tavuk kümesi ve 14 bin üretici olduğu bilgisini ekledi.

YUMURTADA PARİTE BELİRLENMELİ

Yumurta üreticisi AHAL Tarım yetkilisi Veteriner Hekim Mehmet Bilgin, süt üretiminde uygulanan “1 litre süt = 1.3 kg yem” paritesinin yumurta sektöründe de uygulanmasının yararlı olacağını ifade etti. Bilgin, “200 gram yem= 1 yumurta” şeklinde bir paritenin yumurta üretiminde uygulanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü savunarak, “Böyle bir oran olmadığı için biz çok ciddi zararlarla üretim yapmak zorunda kalıyoruz. Son 3 aydır yumurtacılar zararına üretim yapıyor” dedi.

Özlem Tarım yetkilisi Ercüment Süzer de yumurta üretiminin içler acısı olduğunu ifade ederek, Ulusal Yumurta Konseyi’nin oluşturularak sütte olduğu gibi yumurtada da süt-yem paritesinin belirlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Ulusal Süt Konseyi’nin karar alma konusunda piyasanın 2 ay gerisinden geldiği görüşünü savunan Süzer, plansızlığın had safhada olduğunu, yapısal sorunlara çözüm beklediklerini kaydetti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilisi Veteriner Hekim Fevzi Çakmak, hayvan sayısında gözle görülür bir azalmanın söz konusu olduğunu belirterek, büyükbaş hayvancılığın azaldığını, küçükbaş üretenlerin ise otlatacak mera bulamamaktan yana sıkıntılı olduklarını söyledi.

Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır da dünyada bal üretiminde ilk 3 sırada yer alan Türkiye’de arıcıların elinden tutan bir kurum olmamasının büyük bir eksiklik olduğu görüşünü savundu. Mısır şurubunu bal olarak satan kişilerin denetimsizlikten dolayı çok rahat davrandığını ve halkı kandırdığını vurgulayan Çıldır, balda sahtekarlıkların büyük boyutta olduğu görüşünü savundu.

Oral Tarım yetkilisi Şükrü Oral, tarımsal üretim yapan üyelere güneş enerjisi yatırımları yapmaları konusunda proje bazında danışmanlık desteği verilmesini istedi. Ziraat Bankası Müdürü Çağlayan da bankanın yatırımlarda uyguladığı kredi ve destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, kömür temini konusunda işletmelerin yaşadığı sıkıntı hakkında bilgi verdi. Oral, Soma’da kömür işletmelerinin özelleştiğini, bundan sonra daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

SATIŞ YAPILIYOR AMA KAZANILIYOR MU?

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel de 2013 yılında bu yana gerçekleştirilen sektörel anket ve analizlerin sayısının hayvancılıkla birlikte 28’e ulaştığını, pandemi döneminde ayrıca daha kısıtlı imkanlarla 12 sektörü mercek altına yatırdıklarını kaydetti. Girdi maliyetlerindeki artışların sektörlerin başlıca sorunu haline geldiğine işaret eden Yüksel, “Tüm dünyada fiyatlar yükseliyor ama Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle biz bu enflasyonist baskıyı katmerli olarak hissediyoruz.Satış yapıyoruz ama para kazanıyor muyuz belli değil. Çünkü kazanılan bu para da kısa zamanda eriyor ve ürünün yenisini yerine koymakta zorlanıyoruz. Tarımda ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinden kaynaklı çok ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlar söz konusu. Bunlara acil çözümler geliştirilip uygulanması gerekiyor" diye konuştu.